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Путин провел встречу с главой Минобороны КНР

Путин провел встречу с главой Минобороны КНР
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кремле прошли переговоры президента России и главы Минобороны Китая. В ходе встречи Владимир Путин и Ли Шанфу поговорили о взаимодействии двух стран по военной линии

В воскресенье в Москве состоялась встреча президента России и главы Минобороны Китая. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главной темой переговоров Владимира Путина и Ли Шанфу стало взаимодействие двух стран по военное линии.

В частности, глава российского государства подчеркнул, что Москва и Пекин регулярно сотрудничают в военно-технической сфере и проводят совместные морские, сухопутные и воздушные учения как на Дальнем Востоке, так и в Европе.

Он указал на то, что это важнейшее направление поможет укрепить двум странам сложившиеся между ними доверительные отношения. Владимир Путин также напомнил, что не так давно провел продуктивные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Со своей стороны, глава оборонного ведомства КНР обратил внимание на то, что он специально совершил свой первый визит за рубеж именно в Россию. По словам министра, этим он хотел показать особый характер отношений Пекина и Москвы.

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