Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Президент ОАЭ поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах. В свою очередь Путин поздравил лидера Эмиратов с началом месяца Рамадан.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу со своим коллегой из Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайян, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора президент ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на руководящей должности. Он также выразил признательность за внимание, которое уделяется двусторонним отношениям.

В свою очередь президент РФ поздравил главу Эмиратов с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Лидеры стран выразили удовлетворение развитию торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам 2023 году стали рекордными. Путин и Аль Нахайян отметили, что Москва и Абу-Даби продолжат сотрудничать на различных многосторонних площадках.

Помимо этого, президенты поговорили о ситуацию на Ближнем Востоке с учетом предпринимаемых Россией и Эмиратами усилий по оказанию помощи жителям сектора Газа.