Путин появится на саммите G20 в среду

Глава России поучаствует в саммите G20 в виртуальном формате, который произойдет в следующую среду.

Глава РФ Владимир Путин должен поучаствовать в саммите G20 в онлайн-формате, который состоится в среду 22 ноября. Об этом рассказали на канале «Россия 1» в телепередаче «Москва.Кремль.Путин».

Также президент страны поучаствует в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в белорусской столице в четверг.

Кроме этого, Путин проведет встречу главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, который посетит столицу России с деловой поездкой.

Также глава РФ обсудит с правительством темы развития городского транспорта в стране и посетит конференцию, которая будет посвящена искусственному интеллекту.