Путин наградил многодетную мать из Каспийска

Жительнице Каспийска, воспитывающей 10 детей, президентом было присвоено звание «Мать-героиня».

Президент России присвоил звание «Мать-героиня» жительнице города Каспийска в Дагестане.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей „Мать-Героиня“ присвоить Написат Омариевне Камиловой»

– пресс-служба Кремля

Присвоение звания «Мать-героиня» не только отмечает конкретного человека, но и подчеркивает важность семьи и материнства в целом. Это напоминание о том, что материнская любовь и забота - это одно из самых ценных и благородных качеств, которые формируют будущее общества.

Звание «Мать-героиня» - это высшая степень отличия, которую может получить мать, воспитавшая и вырастившая нескольких детей. Это символ признания самоотверженности, силы и любви.