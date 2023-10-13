Путин: Москва готова организовать встречу Баку и Еревана

Опубликовано: 12:59, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин на саммите СНГ предложил провести переговоры Баку и Еревана в Москве. При этом он заявил, что выбор всегда за соответствующей страной.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на саммите глав государств СНГ в Бишкеке, предложил азербайджанской и армянской сторонам встретиться в Москве. Он подчеркнул, что Россия готова содействовать подписанию мирного договора.

При этом, как отметил президент РФ, переговоры между Баку и Ереваном могут проходить в любом формате.

"Для начала, если потребуется, в формате министров иностранных дел и экспертов Азербайджана и Армении, и, конечно, будем способствовать тому, чтобы эти переговоры завершились достижением мирного соглашения, которое подпишут лидеры этих стран"

- Владимир Путин

Глава государства добавил, что Москва готова создать необходимые условия для работы, однако выбор всегда за соответствующей страной.