Путин: Москва готова организовать встречу Баку и Еревана

Владимир Путин на саммите СНГ предложил провести переговоры Баку и Еревана в Москве. При этом он заявил, что выбор всегда за соответствующей страной.
Российский лидер Владимир Путин, выступая на саммите глав государств СНГ в Бишкеке, предложил азербайджанской и армянской сторонам встретиться в Москве. Он подчеркнул, что Россия готова содействовать подписанию мирного договора.
При этом, как отметил президент РФ, переговоры между Баку и Ереваном могут проходить в любом формате.
"Для начала, если потребуется, в формате министров иностранных дел и экспертов Азербайджана и Армении, и, конечно, будем способствовать тому, чтобы эти переговоры завершились достижением мирного соглашения, которое подпишут лидеры этих стран"
- Владимир Путин
Глава государства добавил, что Москва готова создать необходимые условия для работы, однако выбор всегда за соответствующей страной.