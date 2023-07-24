Путин лично поздравил Мирзиёева с днем рождения

Президент РФ поздравил узбекского коллегу с днем рождения. В ходе разговора лидеров обсудили перспективы партнерских отношений России и Узбекистана.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым и поздравил его с днем рождения.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днем рождения"
– пресс-служба Кремля
Сообщается, что стороны обсудили перспективы двусторонних отношений России и Узбекистана и подтвердили курс на углубление и расширение сотрудничества.