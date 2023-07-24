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Путин лично поздравил Мирзиёева с днем рождения

Путин лично поздравил Мирзиёева с днем рождения
Президент РФ поздравил узбекского коллегу с днем рождения. В ходе разговора лидеров обсудили перспективы партнерских отношений России и Узбекистана.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым и поздравил его с днем рождения.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днем рождения"

– пресс-служба Кремля

Сообщается, что стороны обсудили перспективы двусторонних отношений России и Узбекистана и подтвердили курс на углубление и расширение сотрудничества.

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