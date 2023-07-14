Узбекистан получил Мирзиеева президентом еще на 7 лет

Опубликовано: 10:58, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Узбекистана

Действующий с 2016 года и вновь переизбранный на 7 лет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вступил в должность. Благодаря поправкам в Конституцию президентом он, при условии перевыборов, сможет быть вплоть до 2040 года.

В торжественной обстановке в здании, где располагается верхняя палата парламента Узбекистана, прошла церемония инаугурации переизбравшегося на досрочных президентских выборах Шавката Мирзиеева.

Вновь избранный президент получил удостоверение, подтверждающее его президентские полномочия, затем он положил руку на конституцию и Коран и произнес текст присяги.

Напомним, что в конце апреля в стране прошел референдум, на котором жители Узбекистана подтвердили, что одобряют поправки в Конституцию, которые позволят Мирзиееву находиться в должности вплоть до 2040 года. 9 июня в Узбекистане прошли досрочные выборы, на которых действующий уже два срока президент, набрал 87,05% голосов.