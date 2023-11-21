Вестник Кавказа

Путин и Раиси поговорят о транспорте, энергетике и торговле

Путин и Раиси поговорят о транспорте, энергетике и торговле
© Фото: пресс-служба Кремля
Пресс-служба Кремля анонсировала темы переговоров, которые завтра пройдут между президентами России Владимиром Путиным и Ирана Эбрахимом Раиси.

Завтра, 7 декабря, в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, который прилетит в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику"

- пресс-служба Кремля

Также лидеры двух стран намерены обменяться мнениями по основным международным и региональным темам, говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что президент Ирана Эбрахим Раиси в четверг, 7 декабря, прилетит в Москву – целью его визита станут предстоящие двухсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о торгово-экономических и политических аспектах сотрудничества России и Ирана.

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