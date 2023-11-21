Путин и Раиси поговорят о транспорте, энергетике и торговле

Завтра, 7 декабря, в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, который прилетит в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику"
- пресс-служба Кремля
Также лидеры двух стран намерены обменяться мнениями по основным международным и региональным темам, говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что президент Ирана Эбрахим Раиси в четверг, 7 декабря, прилетит в Москву – целью его визита станут предстоящие двухсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о торгово-экономических и политических аспектах сотрудничества России и Ирана.