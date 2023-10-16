Путин и Нетаньяху обсудили войну Израиля и ХАМАС

Опубликовано: 20:24, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт Кремля

Президент России провел телефонный разговор с израильским премьером. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили начавшееся 7 октября обострение конфликта между Израилем и Палестиной, жертвами которого стали тысячи мирных жителей.

Лидеры РФ и Израиля сегодня поговорили по телефону. О беседе глав государств сообщается на сайте Кремля.

"В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта. Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети"

– пресс-служба президента РФ

Владимир Путин рассказал Биньямину Нетаньяху о том, какие меры предпринимает Москва для нормализации обстановки и предотвращения ухудшения ситуации, а также для недопущения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Российский лидер в том числе озвучил в разговоре с премьером Израиля основные аспекты телефонных бесед, которые он провел сегодня с главами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.

"Подтверждена принципиальная готовность российской стороны и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации и достижения мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами"

– Кремль

Напомним, ранее Нетаньяху на первом заседании правительства чрезвычайного времени, в работе которого принимает участие оппозиция, заявил, что радикальное движение ХАМАС, атаковавшее Израиль, будет полностью уничтожено.