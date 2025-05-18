Вестник Кавказа

Путин и Назарбаев провели встречу в Москве

Нурсултан Назарбаев
© Фото: Сайт президента России
Владимир Путин принял в Москве Нурсултана Назарбаева. Их предыдущая встреча состоялась примерно полгода назад.

В Москве 29 мая прошла встреча президента России Владимира Путина и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым"

– представитель Кремля

Подробности прошедшей встречи на данный момент неизвестны.

Предыдущая встреча Путина и Назарбаева состоялась в декабре прошлого года.

Напомним, Нурсултан Назарбаев занимал президентский пост в Казахстане с 1990 по 2019 год.

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