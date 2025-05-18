Путин и Назарбаев провели встречу в Москве

Владимир Путин принял в Москве Нурсултана Назарбаева. Их предыдущая встреча состоялась примерно полгода назад.
В Москве 29 мая прошла встреча президента России Владимира Путина и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым"
– представитель Кремля
Подробности прошедшей встречи на данный момент неизвестны.
Предыдущая встреча Путина и Назарбаева состоялась в декабре прошлого года.
Напомним, Нурсултан Назарбаев занимал президентский пост в Казахстане с 1990 по 2019 год.