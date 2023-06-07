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Путин и Эрдоган поговорили о двустороннем сотрудничестве

Путин и Эрдоган едят мороженое
© Фото: сайт Кремля
Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах и ситуацию на Украине.

У президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны поговорили о двустороннем сотрудничестве в различных сферах. Лидеры двух стран выразили уверенность, что партнерство Москвы и Анкары будет развиваться и дальше.

Далее главы государств обсудили ситуацию на Украине. Так, Путин рассказал своему коллеге о катастрофе на Каховской ГЭС в Херсонской области. Кроме того, руководители затронули и другие международные темы.

Стоит добавить, что Путин еще раз поздравил Эрдогана со вступлением на новый срок. Президенты договорились, что продолжат поддерживать связь.

Путин и Эрдоган встретятся

Путин и Эрдоган встретятся

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