Опубликовано: 19:18, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах и ситуацию на Украине.

У президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны поговорили о двустороннем сотрудничестве в различных сферах. Лидеры двух стран выразили уверенность, что партнерство Москвы и Анкары будет развиваться и дальше.

Далее главы государств обсудили ситуацию на Украине. Так, Путин рассказал своему коллеге о катастрофе на Каховской ГЭС в Херсонской области. Кроме того, руководители затронули и другие международные темы.

Стоит добавить, что Путин еще раз поздравил Эрдогана со вступлением на новый срок. Президенты договорились, что продолжат поддерживать связь.