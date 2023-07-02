Путин будет участвовать в саммите ШОС

Опубликовано: 14:57, 2 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин примет участие в саммите ШОС в формате видеоконференции. Встреча глав государств организации пройдет 4 июля.

Российский лидер Владимир Путин будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества в онлайн-формате, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, на следующей неделе президент страны проведет встречи с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС, а также примет участие в совещании с членами правительства и Совета безопасности.

Напомним, саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества пройдет в формате видеоконференции 4 июля. Одной из главных тем будет вступление Ирана в ШОС.