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Путин будет участвовать в саммите ШОС

Путин будет участвовать в саммите ШОС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владимир Путин примет участие в саммите ШОС в формате видеоконференции. Встреча глав государств организации пройдет 4 июля.

Российский лидер Владимир Путин будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества в онлайн-формате, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, на следующей неделе президент страны проведет встречи с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС, а также примет участие в совещании с членами правительства и Совета безопасности.

Напомним, саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества пройдет в формате видеоконференции 4 июля. Одной из главных тем будет вступление Ирана в ШОС.

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