Опубликовано: 12:57, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Кремля

Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к Дагестану и дагестанцам. По его словам, президент России испытывает к республике и ее жителям теплые чувства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков поведал о том, какие чувства испытывает российский президент Владимир Путин к Дагестану и жителям этой республики.

По словам пресс-секретаря, российский лидер неравнодушен к дагестанцам, напомнив, что глава государства не только разделял с Дагестаном радость, но и находился с ним в тяжелое время.

Песков подчеркнул, что Путин испытывает к Дагестану и народам этой республики особые чувства.

Путин в Дагестане

Напомним, Владимир Путин 28 июня совершил визит в Дагестан. Он побывал в Дербенте, где провел совещание по развитию туризма на Северном Кавказе.

Кроме того, российскому лидеру организовали экскурсию по цитадели "Нарын-кала", а также посетил древнейшую Джума-мечеть, где ему подарили Коран.

В заключение рабочего дня президент встретился с местными жителями у фонтана. Те в свою очередь приветствовали главу государства.