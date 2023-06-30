Представитель Кремля Дмитрий Песков поведал о том, какие чувства испытывает российский президент Владимир Путин к Дагестану и жителям этой республики.
По словам пресс-секретаря, российский лидер неравнодушен к дагестанцам, напомнив, что глава государства не только разделял с Дагестаном радость, но и находился с ним в тяжелое время.
Песков подчеркнул, что Путин испытывает к Дагестану и народам этой республики особые чувства.
Путин в Дагестане
Напомним, Владимир Путин 28 июня совершил визит в Дагестан. Он побывал в Дербенте, где провел совещание по развитию туризма на Северном Кавказе.
Кроме того, российскому лидеру организовали экскурсию по цитадели "Нарын-кала", а также посетил древнейшую Джума-мечеть, где ему подарили Коран.
В заключение рабочего дня президент встретился с местными жителями у фонтана. Те в свою очередь приветствовали главу государства.