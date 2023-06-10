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Путь к двум дагестанским селам перерезала река

Путь к двум дагестанским селам перерезала река
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Села в Рутульском районе оторваны от других населенных пунктов из-за подтопления и разрушения путей в результате подъема уровня воды в Самуре.

Самур перерезал дорожный путь к населенным пунктам Гельмец и Курдул Рутульского раойна Дагестана, оба села остаются оторванными от других территорий, сообщает пресс-служба "Дагестанавтодора".

Причина подтопления и разрушения дорог связана с обильными дождями в горах Дагестана и подъемом уровня воды в самой реке. Под удар попала трасса Рутул – Лучек –Джинных.

В ведомстве заявили, что взяли под контроль дорожную ситуацию. Техника и сотрудники Рутульского филиала АО "РСУ" обещали приступить к восстановлению после падения уровня воды в Самуре.

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