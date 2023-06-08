Дагестан решит проблему с питьевой водой в 2025 году

Магистральный водовод будет запущен в Дагестане в 2025 году. Он позволит обеспечить население качественной питьевой водой.
Почти треть жителей Дагестана будет обеспечена чистой питьевой водой в 2025 году с запуском водовода "Чиркей-Махачкала-Каспийск".
Сегодня водовод протяженностью 78 км строится - проложено менее 2 км трубы. На завершение работ выделен инфраструктурный кредит на сумму 10,5 млрд рублей.
"Реализация всех указанных проектов позволит Дагестану обеспечить питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям более 903 тыс человек"
– министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики
В Дагестане регулярно происходят случаи отравления водой, плохое качество питьевой воды связано с износом системы и неэффективной системой очистки.