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Дагестан решит проблему с питьевой водой в 2025 году

Дагестан решит проблему с питьевой водой в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Магистральный водовод будет запущен в Дагестане в 2025 году. Он позволит обеспечить население качественной питьевой водой.

Почти треть жителей Дагестана будет обеспечена чистой питьевой водой в 2025 году с запуском водовода "Чиркей-Махачкала-Каспийск".

Сегодня водовод протяженностью 78 км строится - проложено менее 2 км трубы. На завершение работ выделен инфраструктурный кредит на сумму 10,5 млрд рублей.

"Реализация всех указанных проектов позволит Дагестану обеспечить питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям более 903 тыс человек"

– министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики

В Дагестане регулярно происходят случаи отравления водой, плохое качество питьевой воды связано с износом системы и неэффективной системой очистки.

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