Пустынная пыль загрязнила Грузию

Экологическая ситуация в Тбилиси и других регионах Грузии значительно ухудшилась из-за наплыва твердых частиц в виде пыли из пустынь. Обычно такое происходит несколько раз в месяц.

В части районов Грузии, включая Тбилиси, обнаружено повышенное число твердых частиц в воздухе, рассказали в Национальном агентстве по охране окружающей среды.

Основная причина ухудшения экологической ситуации в стране преимущественно связана с распространением пыли из пустынь. Она прилетела в Грузию с юга и юго-востока. Синоптики называют такое загрязнение трансграничным.

Оно настигает Грузию пару раз в месяц. Иногда пыль может добраться до страны из Сахары, порой из Аравийского полуострова и Средней Азии. В такой период людям с легочными болезнями необходимо оставаться дома и прекратить занятия спортом.

В агентстве отметили, что они наблюдают за экологической ситуацией при помощи автоматических станций.

«Любой желающий имеет возможность узнать о состоянии качества воздуха, а также получить рекомендации, касающиеся здоровья, на портале качества атмосферного воздуха»

- Национальное агентство по охране окружающей среды