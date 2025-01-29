Вестник Кавказа

Пушкинский сквер впервые за полвека обновили во Владикавказе

сквер имени Пушкина во Владикавказе
© Фото: сайт муниципального образования Владикавказа
В Северной Осетии отремонтировали сквер имени А.С. Пушкина, который находится в столице республики. Его не обновляли целых 50 лет.

Во Владикавказе завершилась реконструкция сквера имени Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сказано в сообщении, размещенном 6 февраля в Telegram-канале городской администрации.

"Сквер имени Александра Пушкина – это излюбленное место многих горожан и гостей нашей республики. Досуговая зона не ремонтировалась с конца 70-х годов"

– АМС Владикавказа

В сквере установили новую систему освещения, а также урну и лавочки. Кроме того, там положили брусчатку и высадили саженцы сосны.

"Общественная территория была отремонтирована в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"

– администрация города

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