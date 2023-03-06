Пурим отметят на Поклонной горе в Москве

Пурим будут отмечать в 2024 году в Мемориальной синагоге на Поклонной горе в российской столице.
Сегодня, информирует Российский еврейский конгресс, в синагоге проведут благотворительный праздничный вечер.
"Гостей ждет пуримшпиль (традиционное театрализованное представление на тему истории этого праздника), созданный художественным руководителем театра "Шалом" Олегом Липовецким... Также в программе вечера: выступление музыкантов и исполнение заповеди - праздничное застолье"
– пресс-служба
Составлена специальная программа для детей: "Шатер мастеров и мудрецов", мастер-классы, песнопения, фотосессия в карнавальных костюмах, игры и многое другое.
Все средства, собранные на вечере, пойдут на детские еврейские образовательные программы.
В 2024 году Пурим приходится на 23-24 марта, праздник начнется в субботу вечером.