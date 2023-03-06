Пурим отметят на Поклонной горе в Москве

Празднование иудейского праздника Пурим запланировано в Москве, по случаю Пурима состоится благотворительное мероприятие с театрализованным представлением.

Пурим будут отмечать в 2024 году в Мемориальной синагоге на Поклонной горе в российской столице.

Сегодня, информирует Российский еврейский конгресс, в синагоге проведут благотворительный праздничный вечер.

"Гостей ждет пуримшпиль (традиционное театрализованное представление на тему истории этого праздника), созданный художественным руководителем театра "Шалом" Олегом Липовецким... Также в программе вечера: выступление музыкантов и исполнение заповеди - праздничное застолье"

– пресс-служба

Составлена специальная программа для детей: "Шатер мастеров и мудрецов", мастер-классы, песнопения, фотосессия в карнавальных костюмах, игры и многое другое.

Все средства, собранные на вечере, пойдут на детские еврейские образовательные программы.

В 2024 году Пурим приходится на 23-24 марта, праздник начнется в субботу вечером.