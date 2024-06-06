Птичий грипп обнаружили на Ставрополье

Буденновский округ Ставропольского края стал местом возникновения очага птичьего гриппа на одной из птицефабрик. Из-за этого в районе и ближайших селениях ввели карантин.

На птицефабрике в Буденновском районе Ставрополья обнаружили очаг птичьего гриппа. Постановление о введение карантина на территории предприятия подписал глава края Владимир Владимиров.

«В связи с выявлением очага высокопатогенного гриппа птиц на территории птицефабрики общества с ограниченной ответственностью "Птицефабрика Преображенская" <…> установить до их отмены ограничительные мероприятия (карантин)»

- текст постановления

Карантин введен в населенном пункте Преображенское, где находится птицефабрика, а также в окружающей его зоне. Ее установили в 15 км от очага, включая 10 поселений.

План действий по ликвидации заболевания уже одобрен. Для начала будут организованы КПП, работающие 24 часа в сутки. Помимо этого, всех въезжающих и выезжающих с предприятия будут дезинфицировать, под обработку также попадает транспорт. Всех зараженных птиц будут утилизировать, а за остальными пристально следить.