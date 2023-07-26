Психически больной житель Дагестана убил женщину и порезал себя

Опубликовано: 8:45, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Дагестана с подтвержденным психиатрически диагнозом убил жившую с ним женщину, а затем нанес порезы себе. По факту ведется следствие.

Кровавая трагедия разыгралась в селении Шовкра Лакского района Дагестана, где мужчина с подтвержденным психическим заболеванием убил сожительницу, затем нанес ей и себе ножевое ранения.

"В 15.57 в дежурную часть Лакского отдела от участкового уполномоченного полиции поступило телефонное сообщение о том, что … в селении Шовкра Лакского района в частном домовладении 29-летний мужчина убил 38-летнюю женщину, нанеся ей удар по голове тупым предметом. Позже мужчина нанес множественные проникающие ножевые ранения своей сожительнице"

– пресс-служба МВД Дагестана

В настоящее время нападавший задержан и водворен в медучреждение. По факту ведется следствие, правоохранители изучают все обстоятельства дела.