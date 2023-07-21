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Психически больной отец пытался зарезать сына в Дагестане

Психически больной отец пытался зарезать сына в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Подросток едва не погиб в Каспийске от рук психически больного отца. Пострадавший госпитализирован, нападавший – задержан.

Страдающий психическими отклонениями житель Каспийска попытался зарезать сына. Отбить 14-летнего подростка у неадекватного отца смогла мать потерпевшего.

Правоохранители сообщили о том, что ЧП произошло на кухне: мужчина схватил нож и нанес ребенку несколько ударов. На крики выбежала мать и забрала оружие. Мальчик был госпитализирован с проникающим ножевым ранением.

Подозреваемый задержан. По факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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