Психически больной отец пытался зарезать сына в Дагестане

Подросток едва не погиб в Каспийске от рук психически больного отца. Пострадавший госпитализирован, нападавший – задержан.
Страдающий психическими отклонениями житель Каспийска попытался зарезать сына. Отбить 14-летнего подростка у неадекватного отца смогла мать потерпевшего.
Правоохранители сообщили о том, что ЧП произошло на кухне: мужчина схватил нож и нанес ребенку несколько ударов. На крики выбежала мать и забрала оружие. Мальчик был госпитализирован с проникающим ножевым ранением.
Подозреваемый задержан. По факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.