Провалившуюся под лед девочку спасли в Новороссийске

В Новороссийске девочка провалилась под лед. К ней на помощь прибежали двое мужчин, которые вытащили ребенка из воды.

Девочка, гуляя по замерзшему водоему в Новороссийске, провалилась под лед, видео с инцидентом распространилось в социальных сетях.

Как сообщает "АиФ-Краснодар", происшествие случилось на Суджукской косе. В один момент лед не выдержал, и ребенок начал проваливаться.

На помощь подоспели двое мужчин. Они несмотря на то, что сами оказались в воде, вытащили девочку и вернулись на берег.