Протесты в Ереване прекратились

Опубликовано: 11:39, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оппозиционеры, требующие отставки Пашиняна, этим утром не вышли в центре Еревана с протестами. В последние дни полиция проводила массовые задержания участников акций протеста.

Сегодня оппозиционеры не вышли на акцию протеста на площадь Республики в Ереване. Город успокоился впервые с 19 сентября.

Протестные акции в армянской столице, связанные с недовольством властями страны, прекратились в среду. Если в прошлые дни оппозиционеры регулярно перекрывали улицы, устраивали митинги у здания правительства и участвовали в стычках с полицией, что вело к массовым задержаниям, то этим утром на площади нет ни одного активиста.

На фоне спокойно обстановки было уменьшено количество дежурящих в центре Еревана правоохранителей - у здания правительства осталось 10 полицейских, тогда как несколько дней назад их число составляло несколько сотен.