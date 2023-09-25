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Протесты в Армении: оппозиция дала Пашиняну 10 дней на отставку

Протесты в Армении: оппозиция дала Пашиняну 10 дней на отставку
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Армянские оппозиционеры, добивающиеся отставки премьер-министра, считают, что он должен покинуть свой пост до 5 октября. В этот день в Испании пройдет его встреча с президентом Азербайджана.

Никол Пашинян обязан уйти в отставку до встречи с Ильхамом Алиевым, которая запланирована на 5 октября. Такое мнение настойчиво высказал член Нацкомитета Андраник Теванян.

По его словам, протестующим очень важно успеть сменить правительство до этого дня.

Теванян выразил уверенность, что смены власти в стране не избежать, однако ее можно обеспечить так, чтобы не допустить потрясений.

Акции протеста в Ереване

Оппозиционер также заявил о необходимости активизировать антиправительственную забастовку. Теванян уточнил, что завтра в Ереване продолжатся акции протеста. Они стартуют с 08:00 по местному времени (07:00 мск).

А в 13:30 (12:30 мск), уточнил политик, к акции протеста могут присоединиться автомобилисты. Для этого им будет достаточно остановиться на 10 минут.

В Ереване продолжаются протесты и задержания

В Ереване продолжаются протесты и задержания

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