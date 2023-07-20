Пропавшую на Каспии яхту нашли не там, где искали

Опубликовано: 14:55, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Совершенно неожиданно закончились поиски парусно-моторной яхты "Астра", накануне пропавшей в Каспийском море – она была найдена в Волго-Каспийском канале, а ее экипаж отказался от какой-либо помощи.

Весьма неожиданно сегодня завершились поиски парусно-моторной яхты "Астра", которая не вышла на связь накануне вечером, находясь в раскатной части Каспийского моря. Судно искали всю ночь, но не там, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Донесение о том, что на связь не вышел экипаж яхты, было получено Южным авиационным поисково-спасательным центром накануне в районе 22 часов. На поиски "Астры" было направлено судно "Колонок-57" Каспийского филиала "Морспасслужба". На поиски были сориентированы и суда, находящиеся в северной части Каспийского моря. Сегодня утром поисками занялся и спасательный вертолет МИ-8 Южного авиационного поисково-спасательного центра, однако все усилия спасателей оказались безрезультатными, передает "Интерфакс".

Случайность или безалаберность?

Неожиданно сегодня яхта с четырьмя членами экипажа на борту обнаружилась на Волго-Каспийском канале.

"В 9:40 от капитана земснаряда "Печора" поступило сообщение, что яхта "Астра" следует по Волго-Каспийскому каналу. Проходя мимо "Печоры", с экипажем яхты была установлена связь. Экипаж яхты сообщил, что в помощи не нуждается"

- пресс-служба Росморречфлота.

То есть, выходит, "Астру" искали не там, да и не совсем понятно, почему искали – только из-за безответственности ее капитана и пассажиров, которые, вместо того, чтобы своевременно выйти на связь и доложить о себе, самовольно решили поменять курс и подняли "в ружье" спасателей и кучу техники?..