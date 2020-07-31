Производство запчастей запустили в Ставропольском аграрном университете

Крупнейший аграрный вуз СКФО начал выпуск запчастей для сельхозмашин. Об этом проинформировали в пресс-службе вуза.

Ставропольский аграрный университет объявил о начале контрактного производства запчастей для техники, используемой в сельском хозяйстве. Это решение стало частью стратегии университета, направленной на развитие собственного производства и оптимизацию расходов для агропредприятий Ставрополья.

"Университет приступил к контрактному производству составных частей для российских сельхозмашин. Проектированием и изготовлением сборочных единиц занимаются участники студенческого конструкторского бюро, а также штатные сотрудники из центра 3D-прототипирования и инжиниринга "Вектор". Первым успешно реализованным проектом стали высевающие аппараты для широкозахватных посевных комплексов. Стоимость произведенных в вузе запчастей оказалась вдвое ниже аналогов"

– пресс-служба вуза.

Данное решение направлено на обеспечение предприятий данной отрасли качественными и доступными комплектующими. Одним из основных плюсов данной инициативы является значительное снижение цен на запчасти — они будут в два раза дешевле, чем существующие аналоги на рынке. Такой подход откроет возможность для сельскохозяйственных предприятий существенно сократить расходы на обслуживание и ремонт своей техники.

Первым заказчиком стало одно из крупных машиностроительных предприятий ЮФО. С учетом высокого спроса на качественные запчасти по выгодной цене, университет планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции и привлечь новых заказчиков как на региональном, так и на федеральном уровне.