Проект Стратегии госнацполитики до 2036 года представило ФАДН

Новая Стратегия государственной нацполитики может быть скоро принята в России – соответствующий проект представило Федеральное агентство по делам национальностей.

Российское Федеральное агентство по делам национальностей представило проект Стратегии государственной национальной политики до 2036 года, подробности рассказали в пресс-службе ФАДН.

"Впервые в проекте стратегии значительное внимание уделено сохранению и развитию культуры русского народа как государствообразующего"

– агентство

Авторы проекта разработали особый блок задач по сохранению и развитию русского языка как государственного, а также как языка межнационального общения. Еще одна особенность документа заключается в его преемственности по отношению к ныне действующей стратегии. Кроме того, в новой стратегии обращается особое внимание на упрочение единства многонационального народа и одновременно на сохранение его этнокультурного и языкового многообразия, передает РИА Новости.

Также в проекте активизирована реализация государственной нацполитики на уровне регионов, так что уровень их ответственности за стабильность межнациональных отношений увеличен.

Проект можно найти на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.