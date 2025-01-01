Продажу машин с российскими технологиями запретили в США

США отказываются от машин с российскими технологиями. Аналогичное решение американское руководство приняло в отношении транспортных средств с китайскими технологиями.

В США вступает в силу запрет на продажу легковых автомобилей с российскими технологии. Об этом поведали в Белом доме.

"Министерство торговли опубликовало окончательное решение, которое запретит продажу и импорт аппаратных и программных систем для подключенных к интернету автомобилей, а также готовых транспортных средств с подключением к интернету из КНР и России"

– пресс-служба

Американские власти пояснили, что вводят данный запрет в целях защиты "автомобильной цепочки поставок" в стране от "киберугроз".