Вестник Кавказа

Призер чемпионата мира по дзюдо скончался в 31 год

Призер чемпионата мира по дзюдо скончался в 31 год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ушел из жизни двукратный призер чемпионата мира по дзюдо Казбек Занкишиев. Причина смерти не называется.

Стало известно о том, что призер чемпионата мира по дзюдо Казбек Занкишиев ушел из жизни. Ему был 31 год. Причины пока  не сообщаются.

«Он был талантливым спортсменом и достойным человеком. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо»

– пресс-служба Федерации дзюдо России.

Казбек Занкишиев выступал в тяжёлой весовой категории, представляя тюменское «Динамо». В 2017 и 2018 годах году завоевывал бронзу на ЧЕ в Варшаве и Баку.

Новость о смерти Казбека Занкишиева вызвала широкий резонанс: в социальных сетях люди выражают свои соболезнования, вспоминают встречи и беседы с ним, его доброжелательность и открытость. Представители спортивного сообщества отмечают его профессионализм и вклад в развитие дзюдо.

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