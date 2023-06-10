Природный пожар на востоке Казахстана набирает силу

Опубликовано: 12:09, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На юге Казахстана крепнет лесной пожар, вспыхнувший в Абайской области страны. Огонь охватил уже свыше 60 тыс га лесных угодий, на фоне этого президент страны Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне масштабного природного пожара на востоке страны освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина, сообщила пресс-служба главы государства.

Пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области вспыхнул в четверг после ударов молний, потушить его в зародыше не позволила местность, оказавшаяся непроходимой для техники. При пожаре погибли трое работников лесничества, а предварительная площадь пожара уже превысила 60 тысяч гектаров.

"Указом главы государства Ильин Юрий Викторович освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

- Акорда

Токаев в связи с пожаром отложил запланированный на 11-13 июня свой официальный визит во Вьетнам, ожидается, что он посетит Абайскую область для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от бедствия.

Сейчас на месте пожара задействованы почти 800 специалистов из различных ведомств, около 200 единиц техники и девять вертолетов. В зону стихийного бедствия направлены дополнительные силы и средства из других регионов, в том числе подразделения министерства обороны. Тушение осложняют порывы ветра, достигающие 10 метров в секунду.

Президент дал поручение правительству страны задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожару, а также предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества, добавили в пресс-службе Акорды.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", на территории Батпаевского лесничества на предварительной площади 0,3 га вспыхнул лес. Сейчас площадь пожара уже превышает 60 тыс га, есть жертвы - погибли трое работников лесничества, еще 11 считаются пропавшими без вести.