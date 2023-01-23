Приговоры по делу о смертельном сиропе от кашля вынесены в Узбекистане

Более чем 20 человек приговорены к длительным тюремным срокам в Узбекистане. Они признаны виновными по уголовному делу о смерти почти 70 детей от индийского сиропа от ОРВИ.

Ташкентский горсуд вынес приговоры обвиняемым в гибели нескольких десятков детей от лекарства от кашля, рассказали в Верховном суде Узбекистана.

"Суд признал виновными всех 23 обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет"

– ВС РУз

В суде уточнили, что глава компании Quramax Medical (Индия) Рагвендра Пратар, импортировавший опасное лекарство в Узбекистан, приговорен к 20 годам заключения. Сардор Кариев, возглавлявший узбекистанское агентство по развитию фармацевтики, получил срок 18 лет. Двое чиновников – его заместителей – проведут в заключении по 16 лет каждый.

Уголовное дело расследовалось по 12 статьям УК, в их числе – злоупотребление полномочиями, халатность и взятки.

Смерть детей от сиропа от кашля в трех странах

Трагедия произошла в конце 2022 года. Индийский сироп от кашля "Док-1 Макс" унес жизни 68 детей в Узбекистане. Экспертиза установила, что лекарство содержало ядовитый этиленгликоль.

Препарат поставлялся не только в Узбекистан. Детские смерти от него произошли также в Гамбии и Индонезии. В общей сложности смертельный сироп убил более 300 детей.