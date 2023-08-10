При взрыве в сталелитейном комплексе Ирана получили ранения 8 рабочих

Опубликовано: 19:55, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во время утреннего взрыва в сталелитейном комплексе в Иране пострадали 8 рабочих. Двух из них госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно

Во время взрыва, произошедшего утром 10 августа в сталелитейном комплексе в провинции Северный Хорасан в Иране, пострадали 8 рабочих. Об этом заявили в компании Esfarayen Industrial Complex.

Инцидент случился сегодня примерно в 11:00 в плавильном цехе комплекса.

Двух человек госпитализировали. У шести диагностированы небольшие травмы, они лечатся амбулаторно.

В компании сообщили, что уже приступили к ремонту оборудования.