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При взрыве в сталелитейном комплексе Ирана получили ранения 8 рабочих

При взрыве в сталелитейном комплексе Ирана получили ранения 8 рабочих
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Во время утреннего взрыва в сталелитейном комплексе в Иране пострадали 8 рабочих. Двух из них госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно

Во время взрыва, произошедшего утром 10 августа в сталелитейном комплексе в провинции Северный Хорасан в Иране, пострадали 8 рабочих. Об этом заявили в компании Esfarayen Industrial Complex.

Инцидент случился сегодня примерно в 11:00 в плавильном цехе комплекса.

Двух человек госпитализировали. У шести диагностированы небольшие травмы, они лечатся амбулаторно.

В компании сообщили, что уже приступили к ремонту оборудования.

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