При взрыве в сталелитейном комплексе Ирана получили ранения 8 рабочих

Во время утреннего взрыва в сталелитейном комплексе в Иране пострадали 8 рабочих. Двух из них госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно
Во время взрыва, произошедшего утром 10 августа в сталелитейном комплексе в провинции Северный Хорасан в Иране, пострадали 8 рабочих. Об этом заявили в компании Esfarayen Industrial Complex.
Инцидент случился сегодня примерно в 11:00 в плавильном цехе комплекса.
Двух человек госпитализировали. У шести диагностированы небольшие травмы, они лечатся амбулаторно.
В компании сообщили, что уже приступили к ремонту оборудования.