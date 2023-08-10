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Взрыв газа в Иране убил шестерых

Взрыв газа в Иране убил шестерых
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Утром в одном из жилых домов в Иране произошел взрыв газа, в результате чего погибли шесть человек – пятеро мужчин и одна женщина. Причины взрыва остаются неизвестными.

Жертвами взрыва газа в жилом доме в иранской области Баге-Малек стали шесть человек, сообщил глава по связям с общественностью службы скорой помощи провинции Ареф Асле-Шархани.

Трагедия произошла рано утром, в 6:30 по местному времени. От взрыва газа погибли одна женщина и пятеро мужчин.

При этом он не раскрыл причин взрыва газа в доме.

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