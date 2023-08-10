Взрыв газа в Иране убил шестерых

Опубликовано: 14:38, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Утром в одном из жилых домов в Иране произошел взрыв газа, в результате чего погибли шесть человек – пятеро мужчин и одна женщина. Причины взрыва остаются неизвестными.

Жертвами взрыва газа в жилом доме в иранской области Баге-Малек стали шесть человек, сообщил глава по связям с общественностью службы скорой помощи провинции Ареф Асле-Шархани.

Трагедия произошла рано утром, в 6:30 по местному времени. От взрыва газа погибли одна женщина и пятеро мужчин.

При этом он не раскрыл причин взрыва газа в доме.