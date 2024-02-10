Президента сравнили с взрывчаткой и утюгом в парламенте Грузии

Нелестную характеристику дал президенту Грузии глава партии "Сила народа". По его словам, отпускать Саломе Зурабишвили в заграничные визиты попросту опасно – со стопроцентной вероятностью она своими поступками только навредит Грузии.

Правительство Грузии не имеет права позволять президенту совершать заграничные поездки, заявил глава "Силы народа" Гурам Мачарашвили.

Таким образом он прокомментировал отказ кабмина Саломе Зурабишвили в официальном визите, который она собиралась совершить в Литву в ближайшие дни. Спрашивать разрешения у правительства президент обязана по Конституции Грузии.

"Как ребенку нельзя давать в руки спички или оставлять включенным дома утюг, также нельзя отпускать президента за границу. Этот человек – взрывчатое вещество. Никто не знает, где взорвется и где навредит стране, и вы хотите, чтобы мы способствовали ей в этом"

– депутат

Политик подчеркнул, что отказ, полученный президентом, пойдет на пользу не только Грузии, но и самой Зурабишвили, которую, впрочем, не интересует ущерб от ее поступков для страны.

В целом, отметим Мачарашвили, в любом случае, чем будет страдать Грузия и ее президент, пусть и формальный, тем лучше.