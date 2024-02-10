Президента сравнили с взрывчаткой и утюгом в парламенте Грузии

Правительство Грузии не имеет права позволять президенту совершать заграничные поездки, заявил глава "Силы народа" Гурам Мачарашвили.
Таким образом он прокомментировал отказ кабмина Саломе Зурабишвили в официальном визите, который она собиралась совершить в Литву в ближайшие дни. Спрашивать разрешения у правительства президент обязана по Конституции Грузии.
"Как ребенку нельзя давать в руки спички или оставлять включенным дома утюг, также нельзя отпускать президента за границу. Этот человек – взрывчатое вещество. Никто не знает, где взорвется и где навредит стране, и вы хотите, чтобы мы способствовали ей в этом"
– депутат
Политик подчеркнул, что отказ, полученный президентом, пойдет на пользу не только Грузии, но и самой Зурабишвили, которую, впрочем, не интересует ущерб от ее поступков для страны.
В целом, отметим Мачарашвили, в любом случае, чем будет страдать Грузия и ее президент, пусть и формальный, тем лучше.