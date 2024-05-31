Президент США обратился с посланием к участникам Бакинской энергетической недели

Проведение Бакинской энергетической недели – очень важное событие для Азербайджана, который уже в ноябре примет ключевой COP29. Это даст стране уникальную возможность продвигать ключевые глобальные инициативы, написал президент США Джо Байден.

Бакинская энергетическая неделя – очень важный и нужный форум в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям COP29, которая пройдет в столице страны нынешней осенью, говорится в обращении президента США Джо Байдена, адресованном участникам форума – его зачитал старший советник по многосторонней энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемиан.

"Я рад, что вы в очередной раз проводите Бакинскую энергетическую неделю, которая подчеркивает трансформационную роль, которую Азербайджан сыграл в мировом энергетическом ландшафте. События этого года имеют особое значение, поскольку Баку готовится принять ключевой COP29 в ноябре"

- Джо Байден

COP29 – это уникальная возможность для Азербайджана лоббировать ключевые глобальные инициативы в этой сфере - ограничение выбросов метана и нефтегазового сектора, а также продвижение перехода к чистой энергетике, отметил американский лидер.

"Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности, особенно для Европы. Региональная стабильность и взаимосвязанность являются приоритетами для США. Долгосрочное мирное соглашение положит конец многолетнему конфликту, преобразит Южный Кавказ и коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе. США готовы поддержать это стремление. Мы обязаны перед будущими поколениями обеспечить, чтобы мир и процветание оставались нашими руководящими принципами"

- Джо Байден

Президент США в своем обращении к участникам Бакинской энергетической недели также отметил, что Азербайджан смотрит на следующую главу своей собственной энергетической истории, обладая значительным потенциалом ветроэнергетики Каспия – это может привести к будущему, в котором экспорт чистой энергии из страны превысит экспорт нефти и газа.

"Каспийский газ добывается во все большем числе стран, помогая европейским странам диверсифицировать свои источники энергии и ускорить переход от углеводородов"

- Джо Байден

В заключение в своем обращении американский лидер заверил Азербайджан в прочных двусторонних отношениях и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, передав наилучшие пожелания успешной Бакинской энергетической неделе.