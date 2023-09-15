Президент России поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Опубликовано: 10:49, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вечером, 15 сентября, наступает еврейский праздник Рош ха-Шана. С ним верующих поздравил глава РФ.

По словам президента России, еврейская община вносит значительный вклад в культурное развитие страны.

"Отрадно, что, поддерживая эти тысячелетние традиции, российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, ведут активную просветительскую деятельность, способствуют межнациональному согласию в обществе"

– Владимир Путин

Далее глава государства отметил, что этот праздник призван укрепить нравственные идеалы и направить на путь милосердия и созидания.

В заключение Путин пожелал всем верующим здоровья и удачи в работе на благо РФ.

Отметим, что в соответствии с еврейским календарем, вечером, в понедельник 17 сентября, после заката наступит 5782 год от сотворения мира