Президент России поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Вечером, 15 сентября, наступает еврейский праздник Рош ха-Шана. С ним верующих поздравил глава РФ.
По словам президента России, еврейская община вносит значительный вклад в культурное развитие страны.
"Отрадно, что, поддерживая эти тысячелетние традиции, российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, ведут активную просветительскую деятельность, способствуют межнациональному согласию в обществе"
– Владимир Путин
Далее глава государства отметил, что этот праздник призван укрепить нравственные идеалы и направить на путь милосердия и созидания.
В заключение Путин пожелал всем верующим здоровья и удачи в работе на благо РФ.
Отметим, что в соответствии с еврейским календарем, вечером, в понедельник 17 сентября, после заката наступит 5782 год от сотворения мира