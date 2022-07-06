Президент Казахстана принял главу МИД Киргизии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял в своей резиденции в Астане главу МИД Киргизии Жээнбека Кулубаева, стороны обсудили двустороннее сотрудничество стран.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял в своей резиденции в Астане министра иностранных дел Киргизии Жээнбека Кулубаева, сообщает Акорда.

"Приветствуя гостя, глава государства с удовлетворением отметил динамичное развитие казахско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества, основанных на крепких узах дружбы и добрососедства"

- Акорда

Казахстанский лидер в беседе с гостем затронул важность полноценной реализации ранее достигнутых сторонами стратегических договоренностей, которые позволят существенно укрепить межгосударственные связи двух стран, передает Sputnik Казахстан.

Кулубаев рассказал Токаеву об итогах переговоров между главами МИД двух стран и о той совместной работе, которую проводят главы дипведомств двух стран по углублению двустороннего сотрудничества

В ходе беседы собеседники уделили особое внимание вопросам наращивания торгово-экономического взаимодействия, развитию транспорта и логистики между двумя станами, а также вопросам роста взаимных инвестиций и культурно-гуманитарных связей.

На встрече казахстанский лидер и глава МИД Киргизии поделились мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.