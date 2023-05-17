Президент Казахстана отмечает 70-летие

Опубликовано: 10:12, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Акорды

Сегодня глава Казахстана исполняется 70 лет. Лидеры соседних государства поздравляют Касым-Жомарта Токаева с юбилеем.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 17 мая 70-летний юбилей.

С днем рождения коллегу поздравил один из первых президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он подчеркнул, что республика под началом Токаева последовательно идет по пути укрепления государственности и активно развивается как в экономической, так и в социальной сферах. Он выразил надежду на расширение сотрудничества и стратегических отношений двух стран.

Поздравления по случаю юбилея направил казахстанскому президенту лидер Беларуси Александр Лукашенко.

"Успехи Казахстана в укреплении государственности, модернизации экономики и повышении авторитета на международной арене стали возможными благодаря Вашей активной деятельности, отличающейся высоким профессионализмом и беззаветным служением своему народу"

– президент Беларуси

Касым-Жомарт Токаев родился в Алматы в 1953 году. Его отец Кемель Токаев был писателем, мать Турар Шабарбаевой работала в Алматинском педагогическом институте иностранных языков. Высшее образование будущий президент получил в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Токаев помимо двух государственных знает три языка: английский, французский и китайский. Он обладатель докторской степени политических наук.

Токаев возглавил Казахстан после отставки Нурсултана Назарбаева, он принес присягу 20 марта 2019 года и возглавляет республику 4 года.