Президент Казахстана отмечает 70-летие

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 17 мая 70-летний юбилей.
С днем рождения коллегу поздравил один из первых президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он подчеркнул, что республика под началом Токаева последовательно идет по пути укрепления государственности и активно развивается как в экономической, так и в социальной сферах. Он выразил надежду на расширение сотрудничества и стратегических отношений двух стран.
Поздравления по случаю юбилея направил казахстанскому президенту лидер Беларуси Александр Лукашенко.
"Успехи Казахстана в укреплении государственности, модернизации экономики и повышении авторитета на международной арене стали возможными благодаря Вашей активной деятельности, отличающейся высоким профессионализмом и беззаветным служением своему народу"
– президент Беларуси
Касым-Жомарт Токаев родился в Алматы в 1953 году. Его отец Кемель Токаев был писателем, мать Турар Шабарбаевой работала в Алматинском педагогическом институте иностранных языков. Высшее образование будущий президент получил в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Токаев помимо двух государственных знает три языка: английский, французский и китайский. Он обладатель докторской степени политических наук.
Токаев возглавил Казахстан после отставки Нурсултана Назарбаева, он принес присягу 20 марта 2019 года и возглавляет республику 4 года.