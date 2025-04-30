Вестник Кавказа

Президент Ирана поздравил народ Ирака с Курбан-байрамом

Президент Ирана поздравил народ Ирака с Курбан-байрамом
© Фото: IRNA
Президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне созвонился с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом и поздравил его и весь братский народ Ирака со священным праздником Курбан-байрам.

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан накануне вечером позвонил иракскому коллеге Абдель Латифу Рашиду и поздравил его, правительство и весь дружественный братский народ Ирака со священным для всех мусульман праздником Курбан-байрам.

В ходе беседы иранский лидер отметил, что благословения этого великого праздника найдут свое отражение во взаимодействии и связях исламских стран, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Также президент Ирана в беседе с иракским коллегой отметил важность укрепления единства исламской уммы, а также продолжения братских отношений и развития двустороннего сотрудничества между Тегераном и Багдадом.

Президент Ирака поблагодарил иранского лидера за поздравления и в свою очередь поздравил с праздником его, Верховного лидера Исламской революции аятоллу Али Хаменеи и весь иранский народ.

Также Абдель Латиф Рашид отметил, что между странами сложились отличные отношения, подтвердив готовность Ирака к укреплению двустороннего сотрудничества.

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