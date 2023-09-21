Президент Ирана пояснил отношение к инспекциям МАГАТЭ

Опубликовано: 10:13, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Иран не отказывается от инспекций МАГАТЭ, однако отдельные представители организации не должны подрывать доверие к себе иранских властей, заявил сегодня в Нью-Йорке президент ИРИ Эьрахим Раиси.

Заявление иранских властей не означает отказа страны от инспекций МАГАТЭ, однако если отдельные инспекторы организации будут своей деятельностью подрывать доверие Тегерана к себе, то они будут высланы, заявил сегодня на пресс-конференции в Нью-Йорке президент ИРИ Эбрахим Раиси.

"Иран не говорит совсем, что у нас не должно быть инспекций. У нас было очень хорошее сотрудничество с МАГАТЭ. Что касается лиц, которые могут предпринимать усилия, подрывающие уровень доверия, которое им оказывал Иран, то мы нацеливаемся на этих конкретных лиц, а не на инспекции, как таковые"

- Эбрахим Раиси

Если по веским причинам недостаток доверия к таким инспекторам станет очевидным, они будут выдворены из страны. Однако это никоим образом не коснется тех из них, кто честно выполняет свои обязанности, отметил иранский лидер.

Также путь к нормальным договоренностям Ирана и Вашингтона могут открыть смягчение санкций и исполнение США своих обязательств, отметил Раиси, пояснив: если у американцев есть такое понимание, то это определенно может стать надежным основанием для прогресса по решению проблем.

"Этот путь может начаться с первого шага – смягчения санкций и исполнения их обязательств. Если только они будут готовы к этому, то может быть расчищен путь к хорошей договоренности"

- Эбрахим Раиси

Напомним, Тегеран имеет право отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.