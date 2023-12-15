Вестник Кавказа

Президент Ирана отправляется с визитом в Таджикистан

Масуд Пезешкиан
© Фото: IRNA
Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня с большой делегацией отправится с визитом в Таджикистан – в ходе поездки иранская делегация планирует подписать множество документов о сотрудничестве двух стран.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня, 15 января, отправится в Таджикистан с двухдневным визитом – его будет сопровождать представительная делегация. В ходе визита запланирован ряд встреч и мероприятий, а также подписание ряда документов, заявил местным СМИ министр иностранных дел Ирана Сейид Аббас Арагчи.

Ожидается, что в ходе визита стороны подпишут около 20 документов, касающихся торговли, промышленности, инвестиций, водоснабжения, технических инженерных услуг, транспорта, туризма, научных исследований и ряда других сфер, передает Trend.

Как подчеркнул глава иранского МИД, обсуждения по этим документам делегации двух стран обсуждали в течение нескольких лет.

Особая роль в переговорах между главами Ирана и Таджикистана будет уделяться евразийском региону и экономическому сотрудничеству со странами Центральной Азии, добавил Арагчи.

Напомним, 17 января президент Ирана совершит визит в Россию.

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