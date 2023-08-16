Иран стал безвизовым для Узбекистана

Ряд стран Центральной Азии вошли в список 32 государств, для которых Иран отменил визы. В Тегеране приняли решение об односторонней отмене виз.
В Иране заявили об отмене визового режима еще с 32 странами.
«Односторонняя отмена виз в соответствии с приоритетами, установленными министерством, была утверждена сегодня на заседании правительства»
– Минтуризма Ирана
Визы отменены для граждан ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Индии, Япония, Бразилии, Мексики, Венесуэлы, Боливии, Зимбабве, Хорватии, Сербии, Беларуси и других. В Центральной Азии визовый режим упразднен для Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.
Иранский министр Эзатуллу Заргами приветствовал решение правительства и отметил, что Исламская Республика продемонстрировала свою готовность открыть двери людям со всего мира.
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