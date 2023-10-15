Президент Ильхам Алиев: за 20 лет я выполнил все поставленные цели

Опубликовано: 17:24, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Теперь, когда на всех ранее оккупированных территориях Азербайджана развевается азербайджанский флаг, все цели, которые ставил перед собой вступая на пост главы государства Ильхам Алиев, выполнены. Об этом он заявил после церемонии подъема флага в Ханкенди.

Вступая в должность президента 20 лет назад, Ильхам Алиев поставил перед собой задачу – чтобы на всех на тот момент оккупированных землях Азербайджана был поднят азербайджанский флаг. Об этом рассказал сегодня сам глава государства в Ханкенди, где прошла церемония поднятия флага АР.

Он подчеркнул, что ежедневно и ежечасно страна двигалась к этой священной цели, и каждый ее житель своей работой приближал ее достижение.

С Азербайджаном считаются в мире

Глава государства обратил внимание на то, что за эти 20 лет страна стала сильнее и заняла достойное место в мировом масштабе, став государством, с которым считаются, причем не только в регионе, но и в мире.

"Во многих случаях Азербайджан является автором важных инициатив. За эти годы мы создали прочную политическую и правовую базу для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В то же время мы создали сильную экономику, и успехи, достигнутые в этом направлении за последние 25 лет, очевидны"

– Ильхам Алиев

Освободить оккупированные территории удалось благодаря азербайджанскому народу

В своем выступлении президент Азербайджана подчеркнул, что флаг АР в Ханкенди удалось поднять только благодаря азербайджанскому народу: было воспитано молодое поколение, готовое на смерть за свою Родину. Ильхам Алиев указал: азербайджанский народ в вечном долгу перед шехидами.

"И три года назад, и в течение последних трех лет, и во время проведенной в сентябре антитеррористической операции азербайджанский солдат, офицер проявил истинный героизм, патриотизм, самоотверженность. Мы гордимся нашей армией, нашими Вооруженными силами, они – источник нашей гордости. Не только граждане Азербайджана, уверен, десятки миллионов проживающих в мире азербайджанцев по праву гордятся азербайджанским солдатом и офицером, Азербайджанским государством"

– президент

Поднятие флага Азербайджана в Ханкенди – историческое событие

Ильхам Алиев также пояснил, что высшая награда для него – то, что сказанные им еще в период оккупации слова, – о том, что он знает, что, как и когда делать, – сейчас повторяет народ.

"И когда остановилась Вторая Карабахская война, азербайджанский народ знал, что я знаю это. Не прошло и трех лет с того дня, а мы уже здесь, в Ханкенди, в центре Ханкенди, под гербом Азербайджана, под флагом Азербайджана. Это большое счастье и историческое событие. Говорить сейчас об этой истории мне, наверное, было бы не очень правильно, потому что эту историю пережили мы, эту историю создали мы"

– глава государства

Он подчеркнул, что азербайджанский народ завоевал Победу, которая останется в истории навечно, так что потомки будут по праву гордиться ей.

Отметим, что сегодня в Ханкенди Ильхам Алиев прошел по административному зданию, на котором размещен герб Азербайджана и перед которым теперь развевается азербайджанский флаг. Глава государства иронично прокомментировал заявления, которые делались от лица уже не существующего фейкового режима, созданного когда-то Ереваном на территории Азербайджана.

"Было время, когда люди, сидящие в этом здании, грозились, что их танки доедут до Баку, а они сами будут пить чай в столице Азербайджана. Так и случилось. Их танки сейчас в Парке трофеев, а они сами пьют чай в следственном изоляторе в Баку"

– Ильхам Алиев