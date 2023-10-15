Президент Ильхам Алиев: за 20 лет я выполнил все поставленные цели

Вступая в должность президента 20 лет назад, Ильхам Алиев поставил перед собой задачу – чтобы на всех на тот момент оккупированных землях Азербайджана был поднят азербайджанский флаг. Об этом рассказал сегодня сам глава государства в Ханкенди, где прошла церемония поднятия флага АР.
Он подчеркнул, что ежедневно и ежечасно страна двигалась к этой священной цели, и каждый ее житель своей работой приближал ее достижение.
С Азербайджаном считаются в мире
Глава государства обратил внимание на то, что за эти 20 лет страна стала сильнее и заняла достойное место в мировом масштабе, став государством, с которым считаются, причем не только в регионе, но и в мире.
"Во многих случаях Азербайджан является автором важных инициатив. За эти годы мы создали прочную политическую и правовую базу для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В то же время мы создали сильную экономику, и успехи, достигнутые в этом направлении за последние 25 лет, очевидны"
– Ильхам Алиев
Освободить оккупированные территории удалось благодаря азербайджанскому народу
В своем выступлении президент Азербайджана подчеркнул, что флаг АР в Ханкенди удалось поднять только благодаря азербайджанскому народу: было воспитано молодое поколение, готовое на смерть за свою Родину. Ильхам Алиев указал: азербайджанский народ в вечном долгу перед шехидами.
"И три года назад, и в течение последних трех лет, и во время проведенной в сентябре антитеррористической операции азербайджанский солдат, офицер проявил истинный героизм, патриотизм, самоотверженность. Мы гордимся нашей армией, нашими Вооруженными силами, они – источник нашей гордости. Не только граждане Азербайджана, уверен, десятки миллионов проживающих в мире азербайджанцев по праву гордятся азербайджанским солдатом и офицером, Азербайджанским государством"
– президент
Поднятие флага Азербайджана в Ханкенди – историческое событие
Ильхам Алиев также пояснил, что высшая награда для него – то, что сказанные им еще в период оккупации слова, – о том, что он знает, что, как и когда делать, – сейчас повторяет народ.
"И когда остановилась Вторая Карабахская война, азербайджанский народ знал, что я знаю это. Не прошло и трех лет с того дня, а мы уже здесь, в Ханкенди, в центре Ханкенди, под гербом Азербайджана, под флагом Азербайджана. Это большое счастье и историческое событие. Говорить сейчас об этой истории мне, наверное, было бы не очень правильно, потому что эту историю пережили мы, эту историю создали мы"
– глава государства
Он подчеркнул, что азербайджанский народ завоевал Победу, которая останется в истории навечно, так что потомки будут по праву гордиться ей.
Отметим, что сегодня в Ханкенди Ильхам Алиев прошел по административному зданию, на котором размещен герб Азербайджана и перед которым теперь развевается азербайджанский флаг. Глава государства иронично прокомментировал заявления, которые делались от лица уже не существующего фейкового режима, созданного когда-то Ереваном на территории Азербайджана.
"Было время, когда люди, сидящие в этом здании, грозились, что их танки доедут до Баку, а они сами будут пить чай в столице Азербайджана. Так и случилось. Их танки сейчас в Парке трофеев, а они сами пьют чай в следственном изоляторе в Баку"
– Ильхам Алиев