Президент Грузии не исключает создание собственной партии

Саломе Зурабишвили может создать собственную партию после того, как закончится ее президентский срок.

Президент Грузии не исключает возможность создания собственной партии. Об этом она сообщила журналистам, отвечая на вопрос об участии в выборах в парламент.

Саломе Зурабишвили заявила, что ради европейского будущего страны готова пойти на все.

"Мой план, если это можно назвать планом, довести (президентский) мандат до конца и исполнить свою роль. Президент должен попытаться добиться консенсуса в стране, которая глубоко поляризована. Конечно, это не легкая задача в год выборов, которые, вероятно, станут причиной еще большего напряжения ситуации. Еще более важна поддержка тех политических сил, которые пытаются выполнить девять рекомендации"

– Саломе Зурабишвили

Она подчеркнула, что собирается в оставшееся время сделать все, чтобы оправдать кредит доверия, который выдали республике. И если для этого потребуются дополнительные действия, то президент готова рассмотреть другой формат.

Президентский срок Саломе Зурабишвили истекает сразу после парламентских выборов, которые пройдут осенью 2024 года. После них президента республики будет выбирать коллегия из членов правительства.