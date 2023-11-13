Президент Германии едет в Израиль

Израиль с официальным визитом посетит президент ФРГ. Здесь он проведет переговоры со своим израильским коллегой.

Президент Германии посетит Израиль. В еврейском государстве он проведет встречу с президентом Израиля. Стороны обсудят эскалацию палестино-израильского конфликта, а также ситуацию вокруг перемирия в Газе.

Ранее сообщалось, что накануне на территории палестинского анклава было объявлено четырехдневное перемирие. В субботу стало известно о том, что мир может продлиться в палестинском анклаве еще на два дня.

В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российские власти помогут всем соотечественникам, которые находятся сейчас на территории палестинского анклава.