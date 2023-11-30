Президент Египта отказался говорить с Нетаньяху

Глава Египта отказался от переговоров с Биньямином Нетаньяху. В МИД Египта отметили, что Израиль не желает установления мира в Газе.

Египетский лидер отказался от переговоров с главой еврейского государства. Стало известно, что Совет национальной безопасности Израиля попытался по просьбе Биньямина Нетаньяху начать разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, но египтяне отказались вступать в диалог.

В этой связи власти Израиля заявили, что еврейское государство не оставляет попыток наладить диалог с египетскими коллегами. В частности, в Каир прибыли израильские делегации.

В свою очередь, в Египте заявили о том, что несмотря на усилия МИД страны, Израиль не желает установления мира в Газе.

«Невозможные условия препятствуют достижению прекращения огня. Отсутствие политической воли Израиля препятствует достижению любого соглашения»

– МИД Египта