Президент Азербайджана встретился в Баку с помощником госсекретаря США по энергоресурсам

Опубликовано: 16:31, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Азербайджанское государственное информационное агентство АзерТАдж

Глава азербайджанского государства провел встречу с помощником госсекретаря США по энергоресурсам. Центральной темой разговора стали вопросы возобновляемой энергетики, а также роль Баку в энергобезопасности региона.

В среду в Баку состоялась встреча президента Азербайджана и помощника госсекретаря США по энергоресурсам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 31 мая на сайте главы азербайджанского государства.

Ильхам Алиев и Джеффри Пайетт обменялись мнениями о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Южного Кавказа и проектах, связанных с развитием в республике возобновляемой энергетики.

Глава государства поблагодарил американское правительство за поддержку азербайджанских инициатив в энергосфере. Он подчеркнул, что Баку долгие годы активно взаимодействует с Вашингтоном в данной области, успешно реализуя масштабные проекты.

Со своей стороны, Пайетт дал высокую оценку роли Азербайджана в вопросе обеспечения энергобезопасности Европы.

Напомним, Пайетт прибыл в азербайджанскую столицу накануне. В рамках поездки он примет участие в Бакинской энергетической неделе.