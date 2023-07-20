Президент Азербайджана побывал в Джалилабадском, Физулинском и Ходжалинском районах

Азербайджанский лидер побывал сегодня в трех районах республики. В частности, в рамках поездки он ознакомился со строительными работами на дороге, ведущей в аэропорт Физули.
В четверг президент Азербайджана посетил три района страны – Джалилабадский, Физулинский и Ходжалинский. Об этом сказано на сайте главы государства.
В частности, Ильхам Алиев поучаствовал в открытии Джалилабадского госцентра профобразования.
Затем он отправился в Физулинский район. Там он ознакомился со строительными работами на участке автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, которая ведет до аэропорта Физули. Было подчеркнуто, что строительные работы на дороге уже выполнены наполовину.
После этого глава государства побывал в освобожденных от оккупации селах Чанагчи и Сыгнаг, расположенных в Ходжалинском районе.