Президент Азербайджана побывал в Джалилабадском, Физулинском и Ходжалинском районах

Опубликовано: 17:57, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Азербайджана

Азербайджанский лидер побывал сегодня в трех районах республики. В частности, в рамках поездки он ознакомился со строительными работами на дороге, ведущей в аэропорт Физули.

В четверг президент Азербайджана посетил три района страны – Джалилабадский, Физулинский и Ходжалинский. Об этом сказано на сайте главы государства.

В частности, Ильхам Алиев поучаствовал в открытии Джалилабадского госцентра профобразования.

Затем он отправился в Физулинский район. Там он ознакомился со строительными работами на участке автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, которая ведет до аэропорта Физули. Было подчеркнуто, что строительные работы на дороге уже выполнены наполовину.

После этого глава государства побывал в освобожденных от оккупации селах Чанагчи и Сыгнаг, расположенных в Ходжалинском районе.