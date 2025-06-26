Президент Азербайджана открыл III Шушинский глобальный медиафорум в Ханкенди

Сегодня в Ханкенди начал работу III Шушинский глобальный медиафорум, тема которого - "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта", в его работе участвует президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В освобожденном от армянской оккупации городе Ханкенди сегодня начал работу III Шушинский глобальный медиафорум "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта", в работе которого принимают участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, в том числе представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиаструктур, а также других организаций, связанных с данной сферой.

Сегодня утром участники мероприятия прибыли в аэропорт Физули, затем они приехали в Ханкенди, где с ними прошла встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, который также принимает участие в форуме.

Также в работе форума принимают участие азербайджанские журналисты, эксперты и официальные лица. После торжественной церемонии открытия его участники продолжат работу в сессиях, также запланированы их визиты в Агдамский район и город Лачин.

Выступая на открытии форума, президент Азербайджана отметил, что Шушинский медиафорум уже приобрел традиционный характер, и эта традиция будет продолжена, и со временем число гостей будет расти, а география охвата - расширяться.

"Все это свидетельствует о том, что существует большая потребность в открытых дискуссиях, обсуждениях, которые должны вестись в атмосфере открытости. Мы должны обсуждать не только вопросы, касающиеся повестки дня медиасообщества, но и темы, имеющие отношение к глобальной повестке"

– Ильхам Алиев

Зангезурский коридор

Затем Ильхам Алиев рассказал о перспективах развития межгосударственных проектов с азербайджанским участием. Одним из важнейших среди них является проект Зангезурского коридора – президент АР указал, что этот маршрут не просто соединит Зангиланский район Азербайджана с Нахчываном, но и создаст новое международное направление грузоперевозок, в котором будут задействованы многие страны.

На первоначальном этапе мощность Зангезурского коридора составит 15 млн т в год; весной-летом 2026 года будет полностью завершена его азербайджанская часть до границы с Арменией и Ираном. По существу, отметил азербайджанский лидер, Зангезурский коридор станет второй веткой Международного транспортного коридора "Север-Юг", реализуемого совместно с Россией и Ираном.

"Реализация Зангезурского коридора, по существу, откроет еще одно направление коридора "Север-Юг". Не только то, о котором все говорят – из России через Азербайджан в Иран – но и через Восточный Зангезур и другие части Зангезурского района на Иран и дальше на Турцию. Поэтому открываются огромные перспективы для увеличения объема грузопотока"

– Ильхам Алиев

Президент АР обратил внимание, что Ереван продолжает блокировать запуск Зангезурского коридора и в течение пяти лет после завершения Карабахской войны ничего не сделал для строительства армянского участка проекта. В связи с этим он подчеркнул, что продолжение такой политики сведет к нулю шансы Армении стать транзитной страной.

"Если они будут и дальше блокировать этот процесс, я думаю, они окажутся не только в транспортной изоляции, в которой они сегодня находятся, но и в определенной степени в политической изоляции"

– Ильхам Алиев

Азербайджан – надежный партнер

Президент Азербайджана обратил внимание на усилия республики по стабилизации конструктивных отношений со всеми региональными партнерами, что мотивирует Баку выстраивать имидж надежного партнера, которому можно доверять. Это в том числе помогает развивать транзитные проекты. Он пояснил, что по завершении Карабахской войны прояснились перспективы обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

"Мы должны поддерживать хорошие отношения не только с нашими соседями, но и с соседями наших соседей. В этом направлении ведется активная дипломатическая работа, и мы формируем имидж надежного партнера. В течение последних десяти лет мы стремились завоевать доверие, старались продемонстрировать, что наше слово имеет ту же силу, что и наша подпись"

– Ильхам Алиев

Ответственный подход Азербайджана проявляется во всех сферах, в том числе в экологии: республика не производит электроэнергию из угля и нефти, используя для этой цели природный газ и ГЭС, а с недавних пор – солнечный свет, и планирует активно развивать генерацию именно "зеленой энергии", снижая мировые выбросы углекислого газа в атмосферу.

Такого же ответственного подхода Баку ожидает и от своих партнеров. К примеру, если Евросоюз хочет получать больше азербайджанского газа, ему необходимо профинансировать расширение Южного газового коридора – в настоящее время трубопровод загружен на 100%.

"Поэтому европейские институты должны учесть нынешнюю ситуацию и изменить свою политику, чтобы мы могли привлечь дополнительные средства. При таких обстоятельствах вопрос, который сегодня для нас кажется закрытым, может быть поднят вновь"

– Ильхам Алиев

Также Баку нацелен на развитие международных структур, в которых он состоит, в частности, Организации экономического сотрудничества. Ее члены активно взаимодействуют на двустороннем уровне партнерства, и Азербайджан предлагает укрепить многосторонние бизнес-контакты.

"Мы думаем, что усилия Азербайджана будут высоко оценены. Сейчас Азербайджан выполняет свои обязательства в качестве председателя организации. Уверен, что и эта работа будет успешной"

– Ильхам Алиев

Стратегия Азербайджана

Ильхам Алиев рассказал о том, на каких основаниях он выстраивает государственную политику Азербайджана: говорить правду гражданам, вести себя объективно и честно, всегда соблюдать нормы международного права. Благодаря этому внутренние риски в республике отсутствуют, а для устранения внешних рисков Баку развивает связи со всеми игроками, заинтересованными в Южном Кавказе.

"Важно для всех: когда учитываешь свои интересы, надо посмотреть на интересы твоего соседа. Защита национальных интересов – это основополагающий фактор политики Азербайджана, но в отрыве от регионального или глобального контекста этим фактором сильно злоупотреблять нельзя. Всегда надо попытаться посмотреть на ситуацию с точки зрения соседа – тогда многое становится ясным и многое, что могло вести к какому-то недопониманию, регулируется достаточно эффективно"

– Ильхам Алиев

Результатом такой стратегии Азербайджана стала существенная активизация работы республики на мировой арене и упрочение ее контактов с международными структурами.

Победа в Карабахской войне

Также азербайджанский лидер коснулся темы победы Азербайджана в Карабахской войне, которой в ноябре этого года исполнится пять лет. Он подчеркнул, что с победой азербайджанской армии над армянскими оккупационными войсками Армении восторжествовала справедливость, и это доказывается, что справедливость достижима, если ее последовательно добиваться день за днем. В случае, когда для этого необходима работа всего государства, важно консолидировать общество вокруг идеи о справедливой победе.

"Такая консолидация дала моральную силу мне как президенту, как главнокомандующему. И я был уверен, что общество и народ будут за мной стоять. Это было, наверное, одним из решающих факторов"

– Ильхам Алиев

Тот же принцип справедливости должен быть соблюден и при подписании мирного договора Азербайджана и Армении – именно поэтому Баку настаивает на предваряющих это событие роспуске Минской группы ОБСЕ и исключении из армянской Конституции претензий на азербайджанские земли. В целом стороны сейчас приблизились к моменту заключения мирного соглашения.

"Текст может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби. Но, как вы знаете, парафирование документа вовсе не означает его подписание. То есть одно дело устное выражение согласия, а другое – парафирование каждой страницы документа. Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора"

– Ильхам Алиев

Мирный договор между двумя странами необходим, поскольку, подчеркнул президент Азербайджана, Южный Кавказ нуждается в стабилизации – безопасность региона в интересах всех присутствующих в нем стран и их соседей. Ильхам Алиев напомнил, что регион столетиями был зоной войн и оккупаций, из-за чего кавказские народы пережили громадные страдания.

"Довольно. Теперь мы должны жить в мире"

– Ильхам Алиев

III Шушинский глобальный медиафорум в Ханкенди продлится до 21 июля.