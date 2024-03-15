Премьер Армении сообщил о готовности нормализовать отношения с Турцией

Армения привержена повестке нормализации отношений с Турцией. Об этом 19 марта заявил в Ереване премьер-министр республики.
Выступая на совместном брифинге с генсеком НАТО в Ереване, Никол Пашинян акцентировал внимание на том, что урегулирование отношений с Арменией приведет к тому, что ситуация в регионе стабилизируется.
"Мы привержены повестке урегулирования отношений с Турцией. Считаем, что выполнение достигнутых в 2022 году и подтвержденных позже договоренностей может положительно сказаться на установлении стабильности на Южном Кавказе"
– Никол Пашинян
Встреча с генсеком НАТО
Глава армянского правительства провел переговоры с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом во вторник. Центральными темами, которые обсуждались на встрече, стали вопросы сотрудничества между республикой и организацией и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном.