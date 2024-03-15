Премьер Армении сообщил о готовности нормализовать отношения с Турцией

Ереван по-прежнему заинтересован в урегулировании отношений с Анкарой. По мнению армянских властей, это приведет к нормализации обстановки в регионе.

Армения привержена повестке нормализации отношений с Турцией. Об этом 19 марта заявил в Ереване премьер-министр республики.

Выступая на совместном брифинге с генсеком НАТО в Ереване, Никол Пашинян акцентировал внимание на том, что урегулирование отношений с Арменией приведет к тому, что ситуация в регионе стабилизируется.

"Мы привержены повестке урегулирования отношений с Турцией. Считаем, что выполнение достигнутых в 2022 году и подтвержденных позже договоренностей может положительно сказаться на установлении стабильности на Южном Кавказе" – Никол Пашинян

Встреча с генсеком НАТО

Глава армянского правительства провел переговоры с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом во вторник. Центральными темами, которые обсуждались на встрече, стали вопросы сотрудничества между республикой и организацией и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном.